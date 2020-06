L'educazione finanziaria di Beppe Ghisolfi all'ora dell'aperitivo... sul web

Se l'economia politica ha la propria origine da quella domestica, ossia dalle scelte di formazione della lista delle spese e dei risparmi, allora si conferma centrale il ruolo della Donna nel rapporto con il Denaro: sono le 2 "D" dell'educazione finanziaria che saranno protagoniste di un innovativo happy hour in onda lunedì 22 giugno sulla piattaforma internet di Zoom.

Relatori di questo seminario web all'ora dell'aperitivo, il Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, reduce dalla recentissima riunione romana del Gruppo europeo e mondiale delle Casse di Risparmio, e la Giuslavorista Rossella Cardinale, Direttrice scientifica del progetto Connessioni - Human - Risorse per evolvere, che si prefigge lo sviluppo effettivo delle pari opportunità attraverso la promozione della formazione manageriale femminile.

Appare infatti fuori discussione, fin dal sostantivo, la caratteristica dell'educazione finanziaria come disciplina con il ruolo congeniale della Donna nella formazione di quel bilancio familiare che, dalla dimensione microeconomica a quella macro, determina in definitiva l'offerta dei beni sugli scaffali dei negozi e dei centri commerciali e l'offerta dei servizi alla persona e alla famiglia. Senza dimenticare l'altra circostanza della funzione che gli stessi progetti educativi nel campo della finanza svolgono in termini sociali per esempio ai fini del reinserimento attivo e del ritorno all'esistenza normale per le Donne vittime di violenza.

L'happy hour promosso da Rossella Cardinale assieme a Beppe Ghisolfi assume quindi una molteplicità di implicazioni e sfaccettature che ne favoriranno il gradimento da parte di un vasto pubblico di genere. Informazioni e iscrizioni sono possibili all'indirizzo mail segreteria@human-academy.eu