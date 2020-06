Milano sgomberi: come eseguirli nel miglior modo

Uno sgombero può risultare un problema se non si sa come farlo. Svuotare completamente un locale, infatti, in alcune situazioni può risultare molto complesso a prescindere dalle dimensioni del locale.

Che si tratti di una cantina, di un solaio, di un garage o un intero appartamento, ci sono alcune regole da seguire, sia per l'operazione in sé, che per lo smaltimento degli oggetti e dei mobili che non sono più recuperabili. Per tale motivo, in questo articolo vedremo come eseguire a Milano sgomberi ottimali e veloci con una ditta specializzata.

Cos'è uno sgombero?

Con il termine sgombero intendiamo lo svuotamento di un locale, che solitamente può essere una soffitta, una cantina, un garage ma anche un intero appartamento o un capannone. Molto spesso gli oggetti e i mobili sgomberati non sono recuperabili, ed in queste situazioni dovranno essere smaltiti correttamente, quindi differenziati nelle discariche. In altri casi, invece, può accadere che tali oggetti possano avere ancora un valore: quindi, nel caso ci si rivolgesse ad una ditta di traslochi, si potrebbe ottenere uno sconto. In determinate situazioni, si può arrivare ad ottenere anche uno sgombero gratis.

Se gli oggetti da sgomberare non sono molti e, soprattutto, i mobili sono di piccole dimensioni, si può pensare di agire in autonomia. In questo caso, come detto, si dovrà prestare attenzione allo smaltimento. Molto spesso, però, accade che nel corso degli anni si accumulino davvero tanti "ricordi", cianfrusaglie e cose inutili. In queste situazioni, il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un'impresa specializzata.

Milano sgomberi: le ditte specializzate

Nel momento in cui si decide di affidare ad una ditta specializzata lo sgombero di un proprio locale, l'ideale è contattare più di un'impresa e farsi rilasciare dei preventivi. In questo caso, il personale effettuerà un sopralluogo e, successivamente, una stima sia del valore degli oggetti da sgomberare, che della spesa da affrontare in base al numero di persone che serviranno per l'operazione. Ovviamente uno sgombero di mobili di grandi dimensioni è sicuramente più impegnativo rispetto ad uno dove, all'interno della cantina o del solaio, sono presenti solamente degli oggetti.

In seconda battuta, affidare lo sgombero di un locale ad una ditta specializzata aiuta a superare l'aspetto emozionale che spesso lega le persone agli oggetti stessi. D'altronde è normale sviluppare tale legame, e nel corso degli anni i ricordi si accumulano. Nel momento dello sgombero, si rischia di non riuscire a separarsi da tali ricordi mentre, per gli operai che svolgeranno il tutto, questo problema non sussiste. Ad ogni modo, il primo passo utile è quello di fare una cernita, ovvero una scelta di tutti quegli oggetti che realmente potrebbero servirci nel breve termine.

Milano sgomberi: perché farli

Come anticipato, nel corso degli anni è normale accumulare oggetti e ricordi. Gli sgomberi, però, dovrebbero essere fatti con una certa regolarità per tutta una serie di motivi, primo su tutti anche quelli igienici. Locali come le cantine, ad esempio, per loro natura umide, possono essere l'ambiente ideale per la proliferazione di muffe e parassiti. Ad aggravare il tutto, proprio il fatto di non poter effettuare delle pulizie regolari a causa dei tanti oggetti presenti. Non è raro trovare anche moltissimi insetti in una cantina o un solaio, come le blatte. Senza dimenticare nemmeno il pericolo dei ratti. Intervenendo, invece, con uno sgombero liberando i locali incriminati, sarà possibile fare una sanificazione adeguata, e diminuirà la possibilità di infestazioni.