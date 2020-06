Coltivare e custodire: l'edizione 2020 sarà interamente dedicata al pane

Il Papavero Rosso, azienda agricola di Confreria di Faggio Giovanni e Arcostanzo Carlo insieme a Silvia Cancellieri, Forno Tondo (Milano), e all’Associazione Amici del Forno di Rocca di Roccacigliè vincono il premio per la sostenibilità ambientale nella manifestazione "Coltivare e custodire", ideata dalle Aziende Vitivinicole Ceretto e dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

La terza edizione quest'anno, 2020, sarà tutta dedicata al pane.

"Una riflessione su questo alimento è stata ritenuta essenziale in un momento, come quello attuale, in cui le lunghe settimane di chiusura dovute all’emergenza sanitaria hanno portato tutti a riconsiderare il concetto di necessario - scrivono gli organizzatori -. Ed ecco che il pane diventa simbolo, ancora una volta, di

resilienza, vita e rinascita".

Coltivare e Custodire è anche un riconoscimento, a livello internazionale, in difesa dell'ambiente, dell’ecologia e dell’agricoltura di qualità. Questi i valori fondativi della manifestazione che per 5 giorni racconterà - sui canali social dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo https://www.facebook.com/UNISG.University.of.Gastronomic.Sciences/ e delle Cantine Ceretto https://www.facebook.com/cerettowinery/ - storie di agricoltori, panificatori, studiosi, produttori che esploreranno il tema 2020 portando la propria esperienza e il proprio agire come testimonianza di un modo concreto di lavorare la terra, rispettandola e diffondendo una diversa cultura dell’attività agricola, culinaria, gastronomica.

Molti gli appuntamenti in streaming che prenderanno il via lunedì 22 giugno a Pollenzo alle ore 18.30 per celebrare le corrette pratiche in agricoltura per tutelare la salute dell’uomo e del pianeta (programma scaricabile sul sito all'indirizzo web https://www.coltivarecustodire.com/ ).

La premiazione avverrà l’ultimo giorno della manifestazione sabato 27giugno alle ore 18.30 presso la Tenuta Monsordo Bernardina a consegnare i premi, a “Il Papavero Rosso” di Confreria, a Forno Tondo di Milano, e all’Associazione Amici del Forno di Rocca saranno Carlo Petrini e Roberta e Federico Ceretto.

Anche la premiazione sarà trasmessa in diretta su UNISG e Cantine Ceretto.