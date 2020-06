Il Consiglio comunale peveragnese è stato convocato in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, nelle norme della perdurante Emergenza sanitaria legata al Covid-19, per la sera di giovedì 25 giugno, con eventuale aggiornamento al giorno successivo.

All’ordine del giorno vi è una variazione al bilancio di previsione, la sesta del 2020, e la rendicontazione dell’esercizio 2019.