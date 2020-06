Scuola, Silvio Artusio Comba: "Non lasciate da soli i sindaci ad affrontare anche questo ulteriore e pesante problema"

Il 14 settembre 2020 è la data proposta dalle Regioni per una ripartenza comune delle scuole, rilanciata dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, la quale sostiene che occorre ripartire al più presto nel rispetto delle misure di contenimento. Ma come va impostato un anno scolastico che viene dopo una crisi scolastica drammatica, dove più di otto milioni di studenti sono stati costretti a restare a casa per oltre tre mesi, lavorando in condizioni eccezionali o non lavorando affatto perché non riuscendo ad accedere alla didattica a distanza?

Il sindaco di Monticello d'Alba, Silvio Artusio Comba, in qualità di presidente dei sindaci del Roero, fa un appello agli enti superiori (Regione e MIUR) affinché si possano avere le linee guida per attrezzare spazi e servizi per il prossimo anno scolastico 2020/21.

L'appello fa seguito a una lettera precedentemente inviata a Regione e Ministero sul divario digitale, considerando che nel periodo di lockdown molte infrastrutture del territorio non reggevano alle connessioni.

"Capisco le necessità di tutti i settori compreso il turismo, motore importante della nostra economia, ma senza apprendimento, senza capacità critica, che si sviluppa nel confronto e nella crescita culturale, non avremo futuro. Facciamo tutte le riflessioni del caso, ma non lasciate da soli i sindaci ad affrontare anche questo ulteriore e pesante problema", commenta Artusio Comba.