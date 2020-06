Bra, il Consiglio comunale torna a riunirsi in presenza per l’approvazione dei conti 2019

Sarà l’approvazione del rendiconto finanziario 2019 il piatto forte della seduta di Consiglio comunale che, convocata dal presidente dell’assise Fabio Bailo, alle ore 15 di giovedì 25 giugno tornerà a riunirsi "in presenza" nella sala “Achille Carando”del palazzo municipale.



Nell’ambito della seduta, i consiglieri discuteranno anche dei Regolamenti per la disciplina dell’Imu e della Tari, delle aliquote e detrazioni 2020 dell’imposta municipale propria e delle tariffe della tassa rifiuti, oltre che del rinnovo del Collegio dei Revisori contabili per il triennio 2020-2023.



Come d’abitudine l’assemblea verrà trasmessa in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale YouTube del Comune di Bra.