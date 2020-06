Tifoserie e borghi fossanesi uniti nel weekend del Palio che non c’è, ma, forse, ci sarà

Un’estate senza Palio, quella del 2020? Forse la risposta non è definitiva: “Non spetta a noi dire di sì. Noi diremo sempre di sì al Palio, ma dobbiamo vedere come si evolveranno le normative di sicurezza. Stiamo valutando location alternative a piazza Castello per l’autunno”. È questa la risposta del sindaco di Fossano Dario Tallone alle tifoserie di tutti i borghi fossanesi che oggi, il giorno designato del Palio, si sono ritrovate insieme a Monarca e Monarchessa e ad alcuni figuranti di ciascun Borgo in piazza Castello per un Flash Mob.

Un momento toccante quello in cui è stata declamata una lettera scritta congiuntamente dai capi tifoseria di tutti i borghi:

“Alla cortese attenzione della Giunta di Fossano. Giovedì 18 giugno, è il weekend del Palio della nostra città. È il weekend che ognuno di noi attende da mesi. I tamburi in sottofondo, i fumogeni che colorano il cielo, le grada, i pianti, gli abbracci… e poi ci sono gli sbandieratori che riscaldano l’atmosfera, i figuranti di goni borgo che entrano, i fantini, gli arcieri. Noi, il nostro mondo. È giovedì sera e siamo qui in piazza alla stessa ora degli anni scorsi, ma non ci sono le prove dei cavalli, non c’è nessuno oltre a noi. Con rammarico e desolazione ci guardiamo intorno. È tutto troppo spoglio e per niente colorato. Manca l’anima, manca la passione, manca il Palio. Noi amiamo la giostra dell’oca, noi tifiamo per i nostri fantini ed arcieri, noi tifiamo perché siamo noi stessi borgatini, residenti, simpatizzanti, capi tifoseria. Non sono le tre ore del sabato sera o i tre giorni del Palio. Per noi dura anche cinque mesi. Facciamo sacrifici con il lavoro, investiamo tempo e soldi senza mai guadagnarci e sinceramente non ci interessa perché è la passione a farci andare avanti. Proviamo a gestire le nuove leve e raccontiamo ai giovani la storia, urliamo e cantiamo diamo l’anima per i nostri colori, semplicemente perché ci siamo assunti l’onere di tifare e far tifare. Le tradizioni per noi sono importanti, sono vitali e il Palio è il nostro più grande amore cittadino. Ci scende una lacrima mentre scriviamo assieme queste parole, quella malinconia romantica che ci fa capire quanto sia importante per noi questa giostra. Da qualche anno abbiamo cercato di unirci, di farci sentire e di far capire come il Palio non sia solo un evento, ma la tradizione che più amiamo e che va sempre più valorizzata. Ci piacerebbe che prendeste in considerazione la possibilità di trovare una soluzione similare alla proposta di Asti, con una rivisitazione della manifestazione per inizio settembre. Capiamo benissimo il motivo dell’attuale cancellazione, ma ci piacerebbe moltissimo sapere che ci sia anche solo una minima speranza che si possa pensare a un Palio in versione autunnale. Al più, se questo fosse impossibile per motivi organizzativi e sociali più grandi di noi, vi chiediamo semplicemente di non dimenticare il Palio del 2021. Ve lo chiediamo con sincerità, visto che, semplicemente noi TIFIAMO e abbiamo capito in questi anni che: il Palio è di chi lo ama”.

Per una volta, questa sera, i fumogeni di tutti i borghi si sono fusi in un unico colore, una coreografia che lascia sicuramente l’amaro in bocca agli amanti della Giostra dell’Oca ma dimostra l’amore di una larga fetta di popolazione per la manifestazione simbolo della Città degli Acaja.

La normativa vigente impedisce di fare manifestazioni con oltre 1000 persone, impensabile come numero di accessi per una manifestazione come il Palio che attira molte più persone già nelle strade durante le sfilate, per non parlare della gestione del distanziamento sulle gradinate.

L’apertura data dal sindaco Tallone, affiancato dall’assessore alle Manifestazioni Donatella Rattalino e dal senatore e consigliere Giorgio Maria Bergesio, per la valutazione di un palio settembrino, data ancora prima della lettura del testo dei Borgatini lascia ben sperare, Covid permettendo.

Al Flash Mob ha preso parte anche Monica Ferrero, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che si è detta: “Orgogliosa nel suo ruolo di rappresentante dell’istituzione e orgogliosa come cittadina”.