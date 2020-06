L’elicottero del servizio Elisoccorso 118 si sta dirigendo in questi minuti in direzione di Pontechianale per prestare soccorso a una bambina ferita a seguito di una caduta.

I primi sanitari arrivati sul posto hanno giudicato la piccola come "codice giallo", per cui non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Ora si attende l'elicottero per il trasbordo verso l'ospedale infantile "Regina Margherita" di Torino.

Ulteriori aggiornamenti non appena possibile.