Moto contro auto in regione Bronda a Saluzzo. Centauro in gravi condizioni

Ha subito un grave trauma toracico il 50enne (P. B.) alla guida della moto che, intorno alle 17.30 di oggi, domenica 21 giugno, è stata coinvolta in uno scontro con un’auto verificatosi in regione Bronda a Saluzzo.



L’uomo, di cui al momento non è nota la residenza, è stato trasportato con autoambulanza medicalizzata all’ospedale di Savigliano in codice rosso.