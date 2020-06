Moto contro trattore a Vottignasco: centauro trasportato in codice giallo a Cuneo

Ancora un incidente – il terzo della giornata, dopo quelli segnalati da Ormea e Saluzzo – ha coinvolto un motociclista sulle strade della provincia.



Il sinistro è quello verificatosi poco dopo le 19 in località Tetti Falchi, in territorio di Vottignasco, tra Villafalletto e Fossano, dove per cause in corso di accertamento una moto è andata a scontrarsi contro un mezzo agricolo.



A farne le spese l’uomo alla guida della motocicletta, trasportato in codice giallo all’ospedale "Santa Croce" di Cune.



Sul posto, oltre all’emergenza 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busca.