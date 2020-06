Ormea, scontro tra auto e scooter sulla strada del mare: ferita una 44enne di Bernezzo

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che, quando erano da poco passate le 14.30 di oggi, domenica 21 giugno, ha coinvolto un Alfa Romeo Mito e uno scooter Yamaha T-Max, andati a scontrarsi lungo la Statale 28 del Colle di Nava, nel centro di Ormea.

Nel sinistro ad avere la peggio è stata la coppia che si trovava in sella alla moto. N. R., 44 anni di Bernezzo, che si trovava sul posto del passeggero, è stata sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro.

Soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del vicino distaccamento e a una pattuglia dei Carabinieri, la 44enne è stata portata in codice giallo all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Non sarebbe quindi in pericolo di vita. Giudicato invece in codice verde l'uomo che si trovava alla guida del mezzo.