Fossano, all’esame del Consiglio modifiche al bilancio e un progetto di Alpi Acque Spa in località Murazzo

Sono sei i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Fossano, che si riunirà ancora in modalità telematica alle ore 18.30 di lunedì prossimo, 29 giugno.



Dopo la rituale presa d’atto dei verbali relativi alla precedente seduta, l’agenda dei lavori prevede la discussione dell’interpellanza presentata dalla consigliera Rosita Serra (gruppo PD Cortese Sindaco) in merito all’"aumento diritti e spese segreteria settore urbanistica".



A relazione della presidente del Consiglio Simona Giaccardi i successivi due punti, riguardanti l’ottava variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e un prelievo dal Fondo di Riserva comunale decisi dalla Giunta nelle scorse settimane.



A relazione dell’assessore Angelo Lamberti saranno invece la ratifica della Deliberazione della Giunta concernente la 9ª variazione d’urgenza allo stesso bilancio di previsione e il progetto di nuovo pozzo idropotabile in località Murazzo (presa d’atto della modifica in riduzione di superficie dell’area di acquisto con spese a totale carico della società Alpi Acque Spa).



I consiglieri si riuniranno attraverso la piattaforma GoTo Meeting messa a disposizione da Anci Piemonte. La riunione sarà trasmessa in streaming online (salvo problemi di natura tecnica dovuti all'eccessivo traffico sulla rete internet) sul canale YouTube del Comune di Fossano, dove il filmato completo sarà disponibile per la visione a seduta conclusa.