Estate, è tempo delle confetture a regola d’arte di Egle Montersino

Vi piacciono le fragole? Ma, soprattutto, piacciono ai vostri bambini? Ecco la ricetta di una squisita confettura di fragole che ci manda Egle Montersino. Ideale da spalmare sul pane o fette biscottate, è perfetta anche per torte e crostate, farcire rotoli e plum-cake. Non ci resta allora che correre in cucina e prepararla insieme.

Caramellate 600 grammi di zucchero e 2 limoni spremuti, aggiungete 1 kg di fragole tagliate a tocchetti. Cuocete a fuoco alto per 30 minuti, quindi aggiungete alcune foglie di menta tritate ed una scorza di limone tagliata a listarelle. Cuocete ancora per 15 minuti a fuoco basso.

Mettete il composto non frullato in vasetti, sterilizzate per 20 minuti e… conservateli fino alla prossima crostata!