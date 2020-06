Santa Lucia: a Villanova Mondovì un antico santuario da riscoprire

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Situato poco distante dalla strada provinciale tra Villanova e Roccaforte Mondovì, ma ancora in territorio della Parrocchia di Santa Caterina in Villavecchia, il Santuario di Santa Lucia si staglia sul pendio del Colle Momburgo (noto anche come Monte Calvario) e da circa 500 anni accoglie nella sua grotta-chiesa pellegrini e viandanti, che giungono in pellegrinaggio, per motivi di devozione popolare o per una semplice preghiera alla “Santa della Luce”.

Un luogo sacro che ha origini molto antecedenti di quello di Vicoforte, ma che ancor oggi fa sorprendere per il suo fascino e la sua particolarità e storia, uniche nel suo genere.



Il Santuario accoglie i visitatori tutte le domeniche (da giugno a ottobre) dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ma oltre queste aperture ad accesso libero, si aggiunge un'importante novità: la possibilità di essere guidati nella visita del Santuario, riscoprendo storia, arte e cultura, dal XVI secolo fino ai giorni nostri.



Questa proposta rientra in un progetto di ampio respiro per il rilancio di questo “prezioso gioiello”, che richiede urgenti e importanti interventi di recupero, per fini conservativi e di rinnovamento.



Le visite (solo su prenotazione) sono previste per domenica 5 luglio e domenica 24 agosto (seguendo la normativa in vigore).

Per prenotazioni e informazioni: whatsapp e sms: 351.6384771; e-mail: santalucia.villanova@gmail.com; sito web: www.santuariosantalucia.com

I volontari dell’antico Santuario di Santa Lucia,

Villanova Mondovì