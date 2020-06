Fondi per i centri estivi, il PD Cuneo: "Gli oltre 9.639mila euro arrivano dal governo, non dalla Regione!"

Ci avevano provato con le mascherine annunciate come acquistate dalla Lega, mentre i soldi erano quelli dei Piemontesi, creando anche degli emuli maldestri nella nostra provincia ( Fossano docet ). Ora ci riprovano con i “ centri estivi” superando il limite del pudore e manifestando la totale mancanza di senso istituzionale. I fondi annunciati dalla Giunta Regionale non ci sono, mentre l’assessore Caucino e la Lega si intestano, con tanto di simbolo di partito, quelli del Governo tanto contestato.

Ma il giochetto per fortuna non regge più, per questo rilanciamo il “Vergogna” urlato dalla consigliera Monica Canalis. Il PD si muove sui territori deciso a dare la giusta versione. A Bra è iniziata una campagna social, a Cuneo verrà presentata un’interpellanza in Consiglio comunale per segnalare quanto accaduto.