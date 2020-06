Cherasco: domenica 28 giugno è in programma la gara di selezione del 29° ACIgolf

Domenica 28 giugno, presso il Golf Club di Cherasco, dove nel 1992 ha preso il via il circuito diventato ormai un classico del panorama golfistico italiano, è in programma la gara di selezione del 29° ACIgolf, valevole per il campionato italiano dei soci Aci, organizzata dall’Automobile Club Cuneo.

Per ricevere informazioni sulla gara, aperta esclusivamente ai soci Aci (minorenni compresi), è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031. Per iscrizioni scrivere a info@golfcherasco.com. Ulteriori informazioni e dettagli su www.aci.it – sezione ‘ACI per lo sport’.

Il 20 giugno al Gardagolf di Soiano del lago in provincia di Brescia, in ritardo rispetto alla consueta calendarizzazione per via dell’emergenza Covid-19, ha preso il via la 29a edizione di ACIgolf, il campionato italiano di golf dei soci dell’Automobile Club d’Italia. Anche quest’anno i soci Aci appassionati di questo sport avranno l’opportunità di cimentarsi su numerosi campi italiani per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla finale a loro riservata che quest’anno si svolgerà a Tenerife (Golf Las Americas) dal 19 al 26 ottobre.

“ACIgolf è un’iniziativa dell’Automobile Club d’Italia che riscuote un successo sempre più grande, forte del coinvolgimento territoriale degli Automobile Club provinciali e del supporto di tante aziende che hanno aderito al progetto – dichiara Franco Revelli, presidente dell’Automobile Club Cuneo -. Una sfida cominciata nel 1992 su felice intuizione del compianto presidente dell’Automobile Club di Cuneo, Brunello Olivero. Viste le attuali disposizioni, il comitato organizzatore predisporrà quanto necessario affinché l’evento si tenga nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e dei protocolli sportivo-sanitari richiesti”.

Il torneo ACIgolf riunisce gli automobilisti che si identificano nei valori etici e sportivi di una disciplina incardinata sul movimento all’aria aperta, a stretto contatto con la natura. In 29 anni più di 86mila soci Aci si sono emozionati sfidandosi a colpi di legni, ferri e putter, guardando sempre più al divertimento che al punteggio. Il legame tra l’auto e il golf non è poi così sottile se il primo colpo di quasi ogni buca si chiama drive.

Chi ancora non possiede una tessera associativa dell’Aci può sottoscriverla a condizioni particolarmente vantaggiose in ogni sede di gara, accedendo subito alle facilitazioni di questo affascinante circuito. Le gare di selezione proseguiranno fino all’11 ottobre, con l’ultima sfida al Golf club Montecatini di Pistoia.