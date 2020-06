A Chiusa Pesio due appuntamenti con lo sport, l'equilibrio e il benessere

All’Area verde, conosciuta come “Prato verde” in via Provinciale Mondovì a Chiusa di Pesio, arrivano le lezioni di Hatha Yoga e Tai Chi all'aria aperta. Due appuntamenti estivi da non perdere per recuperare equilibrio ed energia in mezzo alla natura. Si inizia la prossima settimana, con due lezioni gratuite e adatte a tutti.

Martedì 23 giugno, alle 18.45, si comincia con il Tai Chi, guidati da Luciana Peano. L’insegnate pratica la disciplina cinese da circa 20 anni e ha seguito la Scuola Tai Chi del Maestro John Shadow, approfondendo lo stile Liu Ho Pafa. Questa forma, adatta a tutti, attraverso la ripetizione di semplici movimenti, eseguiti in modo lento e armonioso, stimola la circolazione dell'energia, chiamata Chi. Un vero e proprio elisir di benessere dalle origini antiche, che si avvicina al mondo delle arti marziali, utile per il potenziamento del carattere, l'elasticità di tendini e muscoli e il miglioramento della postura, adatto a tutte le età e a tutte le preparazioni fisiche.

Mercoledì 24 giugno, alle 9.45, sarà la volta dello Yoga, con Cristina Blangetti che, oltre a praticare Yoga da molti anni, ha frequentato la scuola Isyco, conseguendo il diploma triennale di insegnante di Hatha Yoga. Da parecchi anni tiene corsi alla Biblioteca civica "Ezio Alberione" di Chiusa di Pesio, e nel resto della provincia di Cuneo. Lo Yoga a cui il 21 giugno è dedicata una Giornata Mondiale, fa parte del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO ed è una disciplina orientale antichissima, dagli innumerevoli benefici psico-fisici, adatta a tutti.

Le lezioni andranno avanti per tutta l’estate, in risposta al bisogno crescente di fare attività fisica all’aperto dopo il periodo di lockdown, arricchendo la splendida cornice del prato verde, luogo caro a tutti i chiusani e non solo.

Tai Chi, martedì 23 giugno, ore 18.45. Info e prenotazioni: Luciana Peano, 3387195385

Yoga, mercoledì 24 giugno, ore 9.45. Info e prenotazioni: Cristina Blangetti, 3291591718