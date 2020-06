Ad Alba un ufficio decentrato della Questura: il capo della Polizia Gabrielli ha sottoscritto l’intesa col Comune

Si è conclusa con l’incontro tenuto nel pomeriggio nel municipio albese la giornata cuneese del capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, che dopo le tappe tenute in mattinata a Ceva (leggi qui) e quindi in quel di Pollenzo – scelta come sede per un confronto coi prefetti del Piemonte – ha presentato alle autorità di Langhe e Roero i contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto proprio oggi col sindaco albese Carlo Bo: documento che impegna i due enti alla prossima apertura in città di un ufficio decentrato della Questura per l’espletamento di pratiche di polizia amministrativa (licenze, passaporti, porto d’armi, tra le principali) in locali che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione comunale entro il termine del prossimo 30 settembre.



Testimone dell’intesa un nutrito parterre di autorità. Gabrielli è arrivato nella capitale delle Langhe accompagnato dal ministro alla Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e dal questore di Cuneo Emanuele Ricifari. Insieme a loro anche il prefetto Giovanni Russo, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e il senatore Marco Perosino, mentre ad applaudirne il saluto e il successivo momento delle firme sul documento era presente una folta rappresentanza dell’Amministrazione albese e ii primi cittadini di numerosi Comuni del comprensorio, felici di apprendere dalla diretta voce del suo massimo responsabile i propositi di potenziamento relativi alla presenza della Polizia di Stato in Granda.



In questi termini si espresso Franco Gabrielli, che ha inquadrato l’iniziativa come tesa a garantire "una presenza in assoluta sintonia con le altre forze dell’ordine, senza alcun aspetto di competizione", tesa a garantire "una sicurezza da intendere sempre più come bene comune, come precondizione per un contesto di proficue relazioni tra cittadini", ma anche come di una scelta che "sottolinea la considerazione verso un territorio così ricco, ricco di storia, di capacità imprenditoriali, ricco di una società effervescente".



Un'iniziativa per la quale il responsabile della Polizia ha ringraziato anche la Regione, "che ha dimostrato grande attenzione alla definizione degli accordi presentati oggi", incassando a sua volta il plauso arrivato, oltre che dal sindaco albese Carlo Bo, dal ministro Fabiana Dadone, tra gli attori di un’operazione volta anche a "risarcire un territorio, quello della Granda, che in questi anni è stato molto penalizzato in termini di servizi, servizi che grazie alla Polizia sarà possibile portare almeno in parte a minore distanza dai cittadini". "Lo Stato c’è ed è presente, vicino a loro", ha chiosato il ministro, prima che un piccolo brindisi tenuto in piazza Duomo anticipasse il congedo dalla città.

A fare gli onori di casa il primo cittadino Carlo Bo: “Una giornata importante – ha esordito -. Lo sportello aprirà entro fine settembre all’interno del Municipio e sarà a disposizione dei cittadini almeno due giorni alla settimana. Il Comune di Alba ha inoltre deciso di aderire al “progetto camper” della Polizia di Stato.

Insieme ad Aca e Banca d’Alba doneremo il mezzo che avrà principalmente due funzioni, una di controllo del territorio cittadino e l’altra sociale attraverso una campagna di sensibilizzazione contro la violenza.

La collaborazione con il Questore di Cuneo è ottima e questo è un punto di partenza non certamente di arrivo. Continueremo a lavorare in sinergia con tutte le forze dell’ordine”.

Il Questore di Cuneo Emanuele Ricifari conferma: “E’ la prima tappa di una presenza significativa in un contesto trainante per la Provincia e l’economia nazionale. Non riguarderà però solo Alba, a cui va il nostro ringraziamento, ma tutti i comuni del circondario, una zona ampia e molto popolosa.

I residenti non saranno più costretti a raggiungere Bra e Cuneo per fare passaporti, licenze e altri documenti. La presenza del camper inoltre ci permetterà di essere veramente tra la gente e nelle tantissime manifestazioni pubbliche locali”.

“Siamo molto soddisfatti del fatto che il ministro dell’Interno abbia accolto le istanze degli enti locali – ha fatto intanto sapere il vicepresidente regionale Fabio Carosso –, da sempre sostenuti dalla Regione, che farà la sua parte perché i progetti vadano in porto, di aprire degli sportelli decentrati della Questura di Cuneo. Così si faciliterà enormemente la vita dei cittadini, visto che il capoluogo è piuttosto distante e ora non dovranno più fare tanti chilometri per una pratica. Il capo della Polizia, relativamente alla chiusura della sede della Polstrada di Ceva, ci ha anche tranquillizzato sul fatto che la decisione non debba essere vista come una volontà di sguarnire il territorio di un importante presidio di pubblica sicurezza, ma come necessità di una riorganizzazione, tanto che nel Cuneese gli agenti in servizio passeranno da 32 a 46”.