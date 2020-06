Bra, per Norma Costantino gli anni passano meglio quando sono spesi per aiutare gli altri

È stata una vera e propria festa con tanti messaggi di affetto e stima. Lei è Norma Costantino, impegnata come presidente dell’Associazione “Noi Come Te, donne operate al seno” in un’intensa attività di prevenzione oncologica e di forte presenza sul territorio al servizio della collettività braidese.

Un ottimo motivo per spegnere 58 candeline e festeggiare insieme a tanti volontari, amici e sostenitori. È ciò che ha fatto nella data del suo compleanno, venerdì 19 giugno, anche attraverso i social. L’associazione “Noi come Te” vanta un bilancio più che positivo sia in termini di eventi organizzati, sia di impegno fattivo per la diffusione di una nuova cultura della prevenzione. Consigli oncologici, materiale informativo, iniziative di beneficenza, divulgazione per la prevenzione nelle vie del centro cittadino.

Per Norma Costantino, il regalo più bello sarà quello di rilanciare alla grande una presenza importante sul territorio. Nemmeno il Coronavirus è riuscito a fermarla, visto che in pieno lockdown ha coinvolto il popolo della rete con iniezioni di solidarietà che sono arrivate ovunque.

In occasione della Passeggiata in Rosa, Norma Costantino aveva fatto uno zoom sulla realtà di Noi come Te: “Prevenzione vuol dire alimentazione, movimento, cambiare stile di vita e naturalmente non buttare via le lettere di Prevenzione Serena. La nostra Associazione lavora da anni sulla prevenzione. L’obiettivo è quello di esprimere solidarietà a tutte le donne che hanno affrontato o che stanno combattendo una malattia. Dare un messaggio di forza e di speranza, perché dal tumore si può anche guarire”.