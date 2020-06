Franco Gabrielli oggi in Granda per la creazione di due nuovi sportelli avanzati di polizia amministrativa

Atteso per questa mattina, lunedì 22 giugno l'arrivo del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, che giungerà come prima tappa a Ceva alle 10.15, in sala Borsi, per un incontro con i sindaci del territorio.

Obiettivo della visita in Granda la firma di due protocolli similari per la creazione entro l'autunno di altrettanti sportelli avanzati di polizia amministrativa.

A Ceva, dove è attesa anche la ministra Fabiana Dadone, Gabrielli provvederà così a mettere la parola "fine" alla lunga diatriba sul futuro del locale presidio di polizia Stradale.

Gabrielli verrà poi condotto per una visita ai locali veri e propri, recentemente ristrutturati. Presenti alla firma del protocollo anche Adele Gesso ed Emanuele Peruzzi, due agenti coinvolti in un gravissimo incidente d'auto nel 1996 (dal quale hanno riportato conseguenze tanto gravi da renderli per diverso tempo inabili al servizio); iscritti al ruolo d'onore, potranno incontrare il capo della Polizia con addosso la divisa d'ordinanza.

Nel pomeriggio Gabrielli e il questore Emanuele Ricifari si sposteranno poi nel territorio delle Langhe e del Roero: nei pressi di Pollenzo avranno infatti una riunione con i questori del Piemonte e della Valle d'Aosta. Verso le 15.30, poi, l'ultima tappa sarà Alba. Nella sala consigliare il capo della Polizia e il questore firmeranno il secondo protocollo (con le stesse finalità del primo).