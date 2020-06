Il capo della Polizia a Ceva per visitare il nuovo ufficio della Questura

Franco Gabrielli è a Ceva, dove sta incontrando i sindaci del territorio.

Il capo della Polizia è in Granda soprattutto per mettere fine alle tante proteste che hanno riguardato il locale presidio di Polizia Stradale, toccato dal ridimensionamento deciso dal Ministero dell'Interno e destinato alla chiusura.

In realtà non sparirà, ma verrà spartito tra enti del territorio e Questura. Il nuovo ufficio si occuperà di tutte quelle operazioni di polizia amministrativa come il rilascio dei passaporti (per una prima fase non del rilascio dei permessi di soggiorno), venendo quindi incontro ai 90mila cittadini del cebano-monregalese che ne avranno bisogno.