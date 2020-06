Il Comune di Savigliano risponde alla Filcams Cgil sul cambio appalto della ditta di pulizie

Dopo l'invio della nota stampa da parte della FILCAMS CGIL sul "cambio appalto pulizie in Comune e riduzione orario per le lavoratrici", il Comune di Savigliano prende posizione e precisa che: "Tutte le lavoratrici interessate sono state assunte dalla ditta subentrante. Il salario e l'orario di lavoro dei dipendenti della ditta vincitrice dell'appalto sono di competenza dei rapporti sindacali tra azienda e lavoratori, nei quali il Comune non può né deve interferire". "L'appalto in questione è stato approntato dai tecnici del competente ufficio comunale seguendo in modo scrupoloso le leggi e le normative vigenti in materia, compresa la cosiddetta clausola sociale, all'insegna, come consuetudine, della massima trasparenza".

La questione era stata sollevata dal sindacato, preoccupato per la riduzione delle ore di lavoro e di conseguenza un taglio sui compensi degli operatori.

Interpellato in merito il sindaco Giulio Ambroggio aveva già specificato che: "Il Comune deve vigilare che la clausola sociale, cioè l'assunzione dei dipendenti, avvenga. Cosa in questo caso regolarmente avvenuta. Di lì in avanti non è più un problema del Comune che non può né deve interferire nei rapporti tra lavoratori e datore di lavoro di una azienda privata".