L’allarme dei legali: Tribunale di Asti a rischio collasso dopo il fermo per il lockdown

Per la sezione penale del Tribunale di Asti, le condizioni al ritorno alla quotidianità post Covid dopo la pausa estiva si preannunciano “drammatiche e senza precedenti nella storia giudiziaria astigiana”.



Lo afferma l’avvocato Marco Venturino, presidente dell’Ordine degli avvocati astigiani, in una lettera inviata al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al presidente della Corte d’Appello di Torino e al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino.



L’allarmante denuncia del legale è correlata a una analisi del coordinatore del dibattimento del foro astigiano e rimarca il fatto che il circondario del Tribunale di Asti comprende, oltre ovviamente all’intera provincia, anche le aree territoriali di Alba, Bra e Carmagnola.



Pertanto, scrive Venturino: “Il Consiglio dell’Ordine e l’intero foro sono in grave apprensione”, condizione che si somma ai ritardi e rinvii correlati l’emergenza Covid con conseguente lockdown. Un insieme di cose che rischia di "declassare irreparabilmente un Tribunale che ormai da oltre un decennio è costantemente ai vertici delle statistiche di efficienza e produttività”.





Un tema – quello di una ripresa delle attività giudiziarie civili e penali, dopo il fermo collegato al lockdown, che si preannuncia critica, oltre che tardiva – sul quale interviene anche l’avvocato albese Roberto Ponzio.



"Dal 1° luglio – spiega – anziché a settembre ripartono dal vivo i processi penali e civili. Era ora di ritornare nelle aule di giustizia. Non dimentichiamo che nella cosiddetta 'fase 1' era stata giudicata 'essenziale' l’attività delle tabaccherie e non quella dei tribunali. Nella 'fase 2' si procedeva alla riapertura di quasi tutte le attività commerciali, come quelle della ristorazione, quelle relative alla cura della persona e le palestre, per prestazioni che peraltro presuppongono il contatto fisico col cliente. Non si capiva, quindi, come mai non comprendere tra le aperture anche una normale trattazione delle udienze, dove il 'corpo a corpo' è solo metaforico".



"La sospensione della giurisdizione – prosegue il legale – è inaccettabile perché mina un’attività essenziale di un Paese democratico e porta alla paralisi della giustizia, inconciliabile con uno stato di diritto. Da qui giunge la giusta presa di posizione degli avvocati, secondo la quale le udienze potevano riprendere con cautele tramite un’opportuna calendarizzazione delle stesse e l’adozione di strumenti protettivi quali plexiglas e barriere, protezioni che peraltro gli avvocati hanno già adottato da tempo nei loro studi. I cinema e i teatri, per fare altri due esempi sulle ultime riaperture, sono tornati alla normalità: non si capiva perché i tribunali non potessero fare altrettanto in un contesto sanitario che peraltro è mutato"



"Al cittadino – conclude il legale albese – occorre restituire al più presto un processo giusto davanti a un giudice terzo e imparziale, con modalità pubbliche e tempi che siano compatibili con la ragionevole durata del processo prevista dall’articolo 11 della Costituzione. E con udienze che siano pubbliche, perché quelle penali si sono giustamente fatte da remoto nel momento dell’emergenza, ma il processo penale 'da divano' non è concepibile, la sacralità dell’udienza va garantita, il diritto alla difesa non si può celebrare davanti a un monitor".