Linea Cuneo-Ventimiglia, l'associazione Giuseppe Bianchieri: "Un collegamento europeo di estrema importanza e strategico per lo sviluppo economico di un territorio fragile”

“Il nostro territorio ha molta arretratezza infrastrutturale, per questo siamo tra le province a rischio di isolamento, se pur un corridoio europeo tra Italia-Francia e Spagna. Tra i collegamenti ‘trascurati’ vi è sicuramente la ‘Ferrovia delle Meraviglie’, la linea che collega la Liguria con il Piemonte”.

Interviene in questo modo l’associazione Giuseppe Biancheri (Agb), ricordando al Ministro De Micheli che oggi arriva nella nostra provincia, anche la linea ferroviaria che collega Piemonte, Francia e Liguria. “In epoca ante Covid 19 – prosegue - il Governo, attraverso il sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti Salvatore Margiotta, prese l’impegno di occuparsi delle vicende in sospeso. Grazie alla interlocuzione dei deputati del territorio, Gribaudo e Vazio, si era tornati a parlare di rinnovo della convenzione internazionale per la gestione della linea, scaduta da anni e ‘impallata’ nelle stanze del Ministero. L’emergenza sanitaria ha bloccato anche questo dossier”.

L’associazione rivolge un accorato appello al Ministro Paola De Micheli, in visita istituzionale oggi nella nostra Provincia, affinché possa prendere l’impegno perché la linea non chiuda: “Che si ridiscuta della opzione per un cambio della gestione ferroviaria da regionale alla competenza diretta dello Stato Italiano, si stanzino i fondi necessari per completare la messa in sicurezza, si possa ritornare a poter viaggiare in tranquillità con un numero sufficiente di corse e infine si rinnovi la convenzione internazionale del 1970. Grazie Ministro, si ricordi anche di questa ‘Meraviglia’, un collegamento europeo di estrema importanza e strategico per lo sviluppo economico di un territorio fragile”.