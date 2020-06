Mondovì, riaperti i termini del bando "Cantieri di lavoro": si cercano otto lavoratori over 58

Ci sarà tempo fino a venerdì 3 luglio 2020 per presentare la propria candidatura ai “Cantieri di Lavoro” attivati dal Comune di Mondovì, due progetti finanziati dalla Regione Piemonte e rivolti a persone disoccupate di età uguale o superiore ai 58 anni, che non abbiano ancora maturato i requisiti pensionistici.

I posti attivati presso il Comune di Mondovì sono otto, tutti per una durata di 12 mesi: tre presso il Dipartimento Cultura, e nello specifico presso la Biblioteca Civica (progetto “I semi della cultura”, finalizzato al potenziamento del servizio bibliotecario) e cinque presso il Dipartimento Tecnico, Settore Ambiente e Verde pubblico (progetto “Mondovì si fa bella”, con attività dedicate alla cura e alla manutenzione del verde pubblico, dell’arredo urbano e del patrimonio pubblico).

I termini, chiusi nel mese di marzo, sono stati riaperti alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha portato con sé anche la sospensione dei “Cantieri di Lavoro”. La riapertura dei bandi si è ritenuta necessaria sia per consentire l’integrazione delle domande incomplete sia per dar modo di partecipare a persone che dovessero trovarsi in sopraggiunte necessità a causa della crisi correlata all’emergenza sanitaria.