Peveragno: fondi supplementari per l' "estate ragazzi" comunale

"In particolare per le famiglie peveragnesi che iscrivono i figli ai centri estivi gestiti da Jim Bandana (scuola materna) e Lo Scarabocchio (centro sportivo) sarà subito applicato uno sconto del 20% rispetto alle tariffe previste" si legge. "Questa agevolazione NON pregiudica il contributo previsto per fine estate con fondi propri del Comune pari al 20-25% del costo complessivo sostenuto, che verrà ugualmente erogato. Questa doppia agevolazione dovrebbe avvicinare i costi dei centri estivi del 2020 ai costi dell’anno precedente".