Saluzzo: lotta alle zanzare con 0,50 centesimi di euro per abitante

Contributi alla lotta contro le zanzare: uno strumento della Regione Piemonte che ha messo a bilancio due milioni e 500 mila euro, finanziando al 50% le Amministrazioni comunali, per contrastare le infestazioni da zanzare sul territorio, a tutela della salute del cittadino e per il miglioramento di vita, in zone dove si verifica la presenza.

Saluzzo ha aderito come altri Comuni della Granda e non solo, al progetto gestito da Ipla Spa di cui è responsabile l’entomologo verzuolese Moreno Dutto.

Per ogni abitante è prevista la spesa di 1 euro di cui 0,50 a carico del Comune, l’altra metà della Regione. Complessivamente Saluzzo per l’adesione al piano ha stanziato circa 8.500 euro per gli oltre 17mila abitanti.

La delega all’Ente regionale permette alle Amministrazioni lo sgravio di tutti gli aspetti burocratici e tecnico scientifici inerenti la gestione di lotta, nonché la realizzazione di economie di scala nell’acquisto di prodotti e macchinari o nella realizzazione di iniziative e produzione di materiale informativo.

Il progetto, che si attua tra maggio e ottobre, prevede tra le azioni, la mappatura, il monitoraggio, il trattamento larvicida in ambito pubblico oltre all’adesione al numero verde 800.171.198 per le segnalazioni di criticità.

Nel progetto rientrano la formazione e il coinvolgimento della popolazione nella lotta attiva, soprattutto per quanto riguarda la zanzara tigre. In questa direzione anche il coinvolgimento dei bambini diventa strumento importante per la diffusione delle informazioni in famiglia.

Per la maggior parte i focolai si trovano infatti in ambito privato e necessitano di comportamenti e attenzioni adeguati per la gestione e la loro eliminazione.

La conoscenza del territorio da parte di un tecnico permetterà di evidenziare criticità peculiari o legate ad attività professionali (dai gommisti ai vivaisti) o di altre situazioni come orti abusivi, per programmare interventi di contrasto.

Tutti questi aspetti, si legge nel progetto, permettono di portare l’infestazione da zanzara tigre entro limiti accettabili, ma soprattutto permettono di agire tempestivamente nel caso di infezione da virus Chikungunya, Dengue, Zika, Usutu e West Nile dei quali è vettore.