Serie D, Simone Bergesio resta al Fossano: "Felice di poter continuare questa avventura"

Simone Bergesio continuerà a vestire la maglia blues. Lo ha comunicato ufficialmente il Fossano Calcio 1929.

Il centrocampista classe 1999 è arrivato a Fossano la scorsa estate, dopo la positiva esperienza in Eccellenza con il Benarzole e, nel suo primo campionato di Serie D, si è saputo guadagnare un posto da titolare nello scacchiere di mister Fabrizio Viassi.

Sedici presenze e un gol all’attivo nella categoria regina dei dilettanti, la rifondazione del centrocampo blues parte da lui: «Sono molto felice di poter continuare la mia avventura qui a Fossano, ringrazio il mister e la società per la fiducia – le parole di Simone Bergesio – Non vedo l’ora di ricominciare, sarà un anno difficile ma so che ci toglieremo tante soddisfazioni e raggiungeremo i nostri obiettivi».