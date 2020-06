Fiamme in un fienile a Cardè: al lavoro i Vigili del fuoco. In salvo i capi di bestiame nella vicina stalla

I Vigili del fuoco sono al lavoro, in questi istanti, per domare un incendio scoppiato in un fienile a Cardè, in via Salesea.

Sul posto stanno operando due squadre di Saluzzo, la squadre di Barge e la squadra di Racconigi, con un totale di quattro mezzi: tre auto-pompa-serbatoio e un’autobotte che garantisce approvvigionamento idrico.

Si apprende che il fienile interessato dal rogo sia adiacente ad una stalla: dalle prime informazioni però, sembrerebbe comunque che tutti i capi di bestiame siano stati tratti in salvo.

Resta da domare definitivamente il rogo, che parrebbe essere sotto controllo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.