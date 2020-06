Finisce fuoristrada e si ribalta sulla “Paesana-Pian Munè”: pressoché illeso il conducente

Ingente mobilitazione di soccorsi poco prima delle 16, sulla strada provinciale che da Pratogugliemo conduce a Pian Munè, a Paesana.

Un uomo, L.B., alla guida di un’auto, è finito nel fosso a bordo strada. La vettura, con l’urto, si è ribaltata su di un fianco.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme: sul posto sono state fatte convergere l’automedica di Paesana, i Vigili del fuoco di Barge e i Carabinieri di Paesana.

Considerata la potenziale gravità del sinistro, da Levaldigi è stato fatto decollare anche l’elisoccorso che, giunto in quota, ha verricellato in strada il tecnico del Soccorso alpino (intervenuto anche con personale a terra della stazione di Crissolo).

Tuttavia, il medico giunto sul posto ha potuto constatare che l’uomo coinvolto nel sinistro è uscito pressoché incolume dall’incidente.

I pompieri hanno messo in sicurezza le vettura, in attesa della rimozione. I Carabinieri invece stanno raccogliendo tutti gli elementi per la ricostruzione della dinamica.