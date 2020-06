Ripartire per l'estero dopo il Covid-19: un webinair con Confindustria Cuneo sulle potenzialità del "made in Granda"

Come avviare la ripresa dopo l’emergenza sanitaria? Uno spunto importante per elaborare una risposta concreta può venire dai mercati stranieri, perché il “made in Italy”, nel nostro caso il “made in Granda”, continua a offrire consistenti potenzialità.

Partendo da questa constatazione il pool Pronto intervento impresa di Confindustria Cuneo propone alle aziende associate il webinar gratuito dal titolo “Ripartire per l’estero-Valutazione e strumenti per un progetto strutturato di internazionalizzazione post Covid-19”.

L’appuntamento è fissato per le 10 di venerdì 26 giugno.

Le questioni che saranno affrontate durante il seminario on-line sono le seguenti.

Può l’internazionalizzazione essere la nuova chiave di volta per far ripartire il business della propria impresa? Quali sono gli strumenti che le imprese hanno a disposizione per internazionalizzarsi in questo periodo di ripartenza? Quali sono gli errori da evitare in una strategia di marketing per la vendita all’estero? Quali sono le opportunità di finanziamento a supporto delle iniziative all’estero?

A relazionare saranno: Massimo Donotti del pool Pronto intervento impresa (“Progettare l’internazionalizzazione”), Nicolò Cometto, Servizio credito e finanza agevolata di Confindustria Cuneo (“Gli strumenti finanziari di Simest”) e Bianca Revello, responsabile del Servizio internazionalizzazione di Confindustria Cuneo.

Simest è la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Azionisti sono Sace, che la controlla al 76%, e un gruppo di banche italiane e di associazioni imprenditoriali. Simest affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato, all’espansione attraverso investimenti diretti. Opera, anche con fondi Ue, attraverso finanziamenti per l’internazionalizzazione, il supporto del credito alle esportazioni e la partecipazione al capitale di imprese.

Simest, insieme a Sace, fa parte del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, un unico punto di contatto per le imprese del nostro Paese che vogliono competere e crescere a livello internazionale.

Le iscrizioni al webinar del 26 giugno sono aperte sul sito uicuneo.it/calendario. A iscrizione effettuata l’azienda associata a Confindustria Cuneo riceverà il link per il collegamento al seminario on-line.

Per informazioni: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171-455583.