Scoprire nuovi, meravigliosi piccoli viaggi in luoghi spesso sconosciuti al turismo comune

Fashion Travel crede in una ri-partenza soprattutto italiana che porterà i viaggiatori in zone fantastiche ma spesso fuori dai normali circuiti del turismo di massa o anche lontano dalle nostre pur magnifiche grandi città. Questa Agenzia, composta da professionisti del settore, con sede a Bra e Fossano, ha realizzato un menù di viaggi di assoluta straordinarietà e adatto a tutte le tasche con partenze previste dalle principali località della provincia e da Torino.

L’idea è quella di portare i clienti a visitare luoghi nella natura, nelle nostre maestose montagne e lungo le nostre pittoresche coste, piccoli borghi, luoghi dimenticati e chicche che spesso restano sconosciute al turista comune.

Un desiderio basato sulle tante richieste di amici e clienti di ri-partire con l’opportunità di viaggiare scoprendo nuove, meravigliose destinazioni nella nostra bellissima Italia.

La programmazione di viaggi da 1 o più giorni, prevede dei veri e propri tour e soggiorni in cui il relax sarà il protagonista, intervallato da esperienze gastronomiche ed escursioni. Il tutto con attenzione particolare alla sicurezza, in hotel e strutture scelte, e soprattutto sui bus gran turismo di proprietà.

Il gruppo Bmc - Fashion Travel dispone infatti di una flotta di bus turistici ed in questi mesi di lockdown si è specializzata nelle sanificazioni innalzando il livello di sicurezza dei mezzi con sanificazioni giornaliere e settimanali accurate, adottando i protocolli in merito alle distanze di sicurezza a bordo, all’obbligo di mascherina e il gel disinfettante sempre a disposizione dei passeggeri. L’ultimo investimento dell’Azienda riguarda i nuovissimi autobus euro 6, uno sforzo economico importante che anticipa il futuro in un’ottica attenta all’ecologia e alla sostenibilità dei viaggi.

Sul sito è possibile visionare tutte le proposte di Fashion Travel, dai tour nelle Dolomiti, in Tuscia, in Maremma, Friuli, in Sicilia e Sardegna, ai laghi ai soggiorni in in Val di Non e in Calabria sulla Costa ionica una programmazione adatta a tutti i gusti e a tutte le tasche attenta e curata nei dettagli che prevede viaggi in autobus in massima sicurezza o la possibilità di partecipare utilizzando il proprio mezzo di trasporto con soluzioni apposite. Inoltre è prevista un’importante campagna di azzeramento delle penali che garantisce la possibilità di annullare il viaggio in totale libertà fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza.

Fashion Travel ci crede! Visitate il sito www.fashiontravel.it oppure chiamate a Bra 0172.423127 o Fossano 0172.60484.



Un team di esperti sarà a vostra disposizione per trovare il viaggio più adatto alle vostre esigenze!