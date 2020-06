A Fossano riprendono le visite medico-sportive per la pratica agonistica

Giovedì 25 giugno riprendono le visite di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura di Medicina Sportiva di Fossano.

La ripresa delle attività durante le fasi determinate dall’emergenza della pandemia da Coronavirus SARS-2 pone la necessità di seguire corrette misure preventive sia per l’accesso alla Struttura, sia per l’esecuzione della visita medico-sportiva.

Sulla pagina internet dell'Asl CN1 dedicata ai certificati sportivi si può trovare una sezione dedicata in cui sono riportate tutte le indicazioni per accedere correttamente alla Struttura.

Questo il link: http://www.aslcn1.it/prevenzione/idoneita-allattivita-sportiva/accertamento-dellidoneita-sportiva-in-relazione-allepidemia-da-coronavirus/