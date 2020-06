Scopri le idee di sport outdoor per l’estate. I consigli di Fab SMS per fare attività fisica all’aperto

Con la fine del lockdown sono in molti a sentire l’esigenza di praticare attività fisica e prendersi cura di sé stando a contatto con la natura. Muoversi nel verde offre numerosi benefici e consente di ritrovare pienamente l’equilibrio psico-fisico. Sei pronto a ricevere tutti i vantaggi dello sport outdoor? Allora scopri insieme a noi di Fab SMS le attività più adatte da praticare all’aria aperta!

Corsa e camminata - Ideale per chi ha una buona preparazione fisica la prima, adatta anche ai meno sportivi la seconda, la corsa e la camminata rappresentano un’ottima soluzione per svolgere sport outdoor. Entrambe esercitano un effetto benefico a livello cardiovascolare e si rivelano utili per chi soffre di colesterolo e diabete. Una volta concluso l’allenamento, avvertirai una sensazione di soddisfazione e benessere: secondo alcuni studi, infatti, bastano 30 minuti di camminata al parco per allentare lo stress e migliorare l’umore. Preferisci una soluzione intermedia? Prova il fit walking. Passo energico, postura curata, ritmo impegnativo: in questo modo l’attività fisica ha una buona intensità, ma risulta meno aggressiva rispetto alla corsa sulle articolazioni degli arti inferiori.

Ginnastica calistenica - Si tratta di una disciplina a corpo libero ideale per aumentare forza, eleganza e definizione naturale del corpo. È la forma più tradizionale di ginnastica che utilizza la massa corporea come “peso” e che prevede l’esecuzione di una gamma di esercizi. Tra i vantaggi, anche quello di poter essere praticata in qualsiasi luogo e momento.

Passeggiate in bicicletta - Che sia al parco, nelle zone verdi, o lungo le piste ciclabili, la bicicletta è sempre un'ottima idea per rimettersi in movimento in compagnia di tutta la famiglia. Oltre a essere un’attività divertente, aiuta a bruciare calorie e a tonificare gambe e glutei.

Fitness outdoor - Se ti senti già un po' allenato e vuoi svolgere un vero e proprio allenamento che coinvolga alcuni muscoli in particolare, ecco alcuni esercizi da svolgere anche al parco: squat, piegamenti sulle braccia, crunch, plank. Inizia con gradualità, facendo 10-20 ripetizioni a esercizio, per poi aumentare di intensità nel corso dell’estate.

Yoga - Lo Yoga non è soltanto una disciplina che coinvolge tutti i muscoli, anche quelli poco utilizzati abitualmente, ma è soprattutto una pratica volta al benessere spirituale. Individua un luogo tranquillo e silenzioso: il contatto con l’ambiente circostante potenzierà i benefici di quest’attività che fa bene al corpo e alla mente.

