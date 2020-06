Savigliano, all'asilo nido Peter Pan arriva "Giardinido"

Il parco dell’Asilo Nido Comunale Peter Pan di Corso Vittorio Veneto 46 apre le porte ai bambini fino ai tre anni e alle loro famiglie per trovare occasioni e spazi per giocare in un giardino accogliente e pensato per bambini piccolissimi.

Il GiardiNido sarà aperto dal lunedì al venerdi al mattino alle 8.30 /9.30, alle 9.45/10.45 e dalle 11 /12 e al pomeriggio alle 15.30/16.30 e 16.45/17.45. Ingresso gratuito.