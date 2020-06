A Busca ha vinto il gioco di squadra: partono le attività estive per bambini e ragazzi

Sono due i progetti attivati, grazie al contributo della fondazione CRC tramite il Bando “Di nuovo insieme”: “Meno distanti…” capofila Comune di Busca, in rete con la Cooperativa Insieme a voi e “…Più vicini” capofila Istituto Comprensivo Carducci.



Dopo gli interventi dei tre relatori, il sindaco di Busca, Marco Gallo, il dirigente scolastico dell’IC Carducci, Davide Martini e la responsabile Progettazione della Cooperativa Insieme a voi, Sara Castello, che hanno illustrato le azioni previste dai due progetti, si sono susseguiti gli interventi più specifici di Massimiliano Marabotto, presidente della Consulta della Famiglia; Valentina Rosi, vicepresidente della Cooperativa Insieme a voi; Marco Ramello della Fabbrica dei Suoni; Mattia Bertaina, presidente Cineclub Méliès.



“Ringraziamo tutti i partner, tra enti, le associazioni di volontariato, culturali e sportive, i comitati e proloco frazionali, gli operatori del terzo settore, che hanno risposto con entusiasmo e partecipazione a questa iniziativa. – dicono le assessore Istruzione e Famiglia, Lucia Rosso, e Politiche giovanili, Beatrice Aimar, che hanno seguito l’iniziativa attivando un tavolo di lavoro dedicato e coinvolgendo anche i colleghi di Giunta, l’assessore al Volontariato, Ezio Donadio e allo Sport, Diego Bressi - Grazie al coinvolgimento di tutta la città, i ragazzi potranno passare una serena vacanza in diversi luoghi della città, tra cui alcuni il parco il Castello del Roccolo, i giardini, la collina”.



Progetto “Meno distanti...”

Comune di Busca in rete con la Cooperativa Insieme a voi, dedicato alla fascia d’età 3-11 anni.

Finanziamento da Bando CRC: 14.500 euro

Partners: Fondazione scuola dell’infanzia “Becchis”; ASD Busca 1920; ASD Podistica buschese; ASD Volley Busca; Associazione Ingenium APS Busca; Associazione Castello del Roccolo; Comitato locale CRI Busca; Comitato San Giacomo Busca; IPAB Asilo Castelletto; Proloco San Chiaffredo Busca; Associazione Il Salotto delle donne; coinvolgimento esterno Fabbrica dei suoni di Venasca.

Comprende Estate Bimbi 3-5 anni e Estate Ragazzi 6-10 anni, in orario dalle 8-14.

Info: Valentina tel. 388.1185907; Anna tel. 339.1703235.



Dal 29 giugno al 31 luglio (5 settimane), a piccoli gruppi (da 6 bimbi, da 8 ragazzi) e in diversi spazi: zona scuole materne; area Capannoni; giardino Ingenium; zona impianti sportivi; castello del Roccolo; impianto sportivo San Chiaffredo; asilo Castelletto. Le attività educative quotidiane ruoteranno intorno al tema della capanna, che sarà costruita dai bambini, come luogo sicuro, ma anche luogo da cui partire per esplorare, sperimentare, costruire in modo da condividere l’energia fluente rimasta bloccata in questi mesi di lockdown.



Al centro le emozioni: come i bambini hanno vissuto l’isolamento forzato e come queste emozioni possono essere rielaborate attraverso esperienze pratiche, con materiali naturali e in un tempo lento, attraverso il prendersi cura del mondo che ci circonda, di sè e degli altri. E ancora: mandala, canzoni, fiabe alla ricerca di gnomi, fate e sarvanot… ogni bambino porterà la sua esperienza nel proprio gruppo vivendo da protagonista l’estate ragazzi.



Le associazioni culturali del Roccolo e Fabbrica dei Suoni proporranno attività didattiche, ludiche e musicali particolari, dedicate ai cinque sensi, alle Olimpiadi che quest’anno si possono disputare e ai mestieri ispirati dall’esposizione dell'associazione Ingenium nei due giorni dedicati alla gita al museo del lavoro.

Ci saranno anche gli interventi di educazione sportiva delle associazioni cittadine. Si useranno le mascherine realizzate dal Salotto delle donne e ci sarà il corso della Croce Rossa di Busca su prevenzione Covid 19 per gli educatori e gli operatori volontari e tornerà il progetto "Piccoli Volontari", riformulato con interventi sul valore del volontariato da parte di Comitato locale Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Protezione civile, SAI e Anc Busca (in cofinanziamento Comune Busca)



Progetto “...Più vicini”

capofila IC Carducci, dedicato alla fascia 11-16 anni. Finanziamento da Bando CRC: 13000 euro

Partners: Associazione Idee.Comunità; Officina del tempo – Associazione Crescere gestito dalla Coop. Caracol; Cineclub Mèlies; Associazione Alpini di Busca; Protezione Civile Busca; Parco delle Alpi Marittime

Programma

Dal 6 al 17 luglio soltanto per ragazzi 14-16 anni, gruppi di attività per ricostruire momenti di socialità con Officina del tempo.

Da metà luglio a metà agosto: serate di cinema dedicate a tematiche particolari (la condizione femminile, l’infanzia negata, la discriminazione, il riscatto sociale attraverso l’inclusione) con Cineclub Méliès e camminate alla scoperta del territorio buschese con Protezione civile e Ana (Alpini).

Fine agosto: camminate al parco Alpi Marittime e attività didattiche out door education, robotica, dibattiti e potenziamento del linguaggio.

Attività con mediatore linguistico dedicate a ragazzi non italofoni conassociazione Idee.com.

Mese di luglio: recupero educativo e didattico per alcuni bambini della scuola primaria con accesso facoltativo (in cofinanziamento Istituto Comprensivo Carducci)