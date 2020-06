Dopo un periodo difficile, a Sanfront arriva la buona notizia: il paese è “Covid free”, 0 contagiati

Sanfront è un paese “Covid free”.

Lo annuncia il Comune, sul sito internet istituzionale, dove il sindaco Emidio Meirone ha reso noto che, alle ore 10.30 di stamane, 22 giugno, “a fronte dei risultati dei nuovi tamponi effettuati in questi giorni, gli attuali residenti positivi sono pari a zero”.

“Questo lungo ed interminabile periodo di emergenza epidemiologica – scrive Meirone – classificata

dall’Organizzazione mondiale della sanità come pandemia, ha interessato e profondamente segnato la nostra comunità.

Consci del dolore e della paura con cui molte famiglie sanfrontesi hanno vissuto in questi mesi, siamo vicini con il pensiero a tutti coloro che hanno subito perdite e patito sofferenze che non si possono dimenticare.

Ricordiamo che non è finita l’emergenza sanitaria, anzi, si apre per noi una nuova fase dove ognuno è artefice della propria sicurezza e soprattutto di quella degli altri e dove il buon senso comune deve essere linea guida”.

Proprio a Sanfront, in piena emergenza Coronavirus, si erano avuti numeri considerevoli di persone positive in paese, sia residenti che non, per via della complessa situazione vissuta all’interno della casa di riposo di Corso Marconi, dove il virus era riuscito ad intrufolarsi, contagiando poi diversi ospiti e operatori.

Oggi, la buona notizia: in paese non ci sono più casi di positività al Covid-19: “Seppure da moltissimo tempo non ci era giunta comunicazione di nuovi contagi – chiosa Meirone – l’attesa era tutta rivolta al dato ‘zero’. Che è arrivato proprio poco fa”.