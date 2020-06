Il Lux di Busca riaperto al pubblico per un concerto degli artisti del Regio

“Un vero piacere poter riaprire al pubblico uno dei nostri luoghi di spettacolo – ha detto ieri sera il sindaco Marco Gallo al cinema-teatro Lux – e festeggiare insieme un grande segno di ripartenza per la collettività buschese”.

Nel giorno della Festa della Musica e del solstizio d'estate, scelto anche per il flash mob davanti al Duomo di Milano organizzato per sostenere tutto il comporto della musica messo in ginocchio dall'emergenza per il Covid-19, a Busca è andato in scena il primo concerto dopo il lockdown, curato dall'associazione Amici della Musica, guidata da Antonello Lerda.



Unico inconveniente un cambio di protagonisti, dettato dalle necessità dell’ultima ora: causa una malanno passeggero ad uno de i componenti, l’atteso quintetto di ottoni Pentabrass dell'orchestra del Regio di Torino è stato sostituito dal Quintetto Prestige, sempre del Teatro Regio con Sara Tenaglia, primo flauto dell’orchestra del Teatro torinese. Un cambio che non ha certo deluso gli spettatori, i quali hanno colmato la sala nel preciso rispetto delle distanze e dei protocolli di sicurezza, curati del circolo Méliès che gestisce la struttutra. I posti disponibili sono ora 120 rispetto agli ordinari 320. In sala per il Comune anche gli assessori Beatrice Aimar e Diego Bressi e il consigliere Jacopo Giamello.