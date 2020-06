La Granda sempre meno contagiata: i comuni con persone positive scesi a 45 su 247

I numeri legati all'emergenza Covid-19 sono di difficile lettura e interpretazione. E' stato detto in più sedi e più volte, ma rendono comunque l'idea di un andamento che fa ben sperare in provincia di Cuneo dove, settimana dopo settimana, sono scesi i contagi e sempre più paesi risultano Covid free.

Tra questi Busca, che aveva fatto registrare, ad inizio di marzo, i primi due decessi, e Marene, che era risultato fin da subito uno dei paesi più colpiti della provincia.

I comuni che registrano ancora dei casi di positività sono scesi a 45 su 247 (https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte )e tra questi figurano quattro delle "sette sorelle": Cuneo con 24 casi, Mondovì con 4, Alba con 3 e Bra con un solo positivo. Sono fermi a zero a Saluzzo, Savigliano e Fossano, senza contagi assieme ad altri 199 comuni, piccoli e grandi.

Tra quelli con il più alto numero di positivi c'è Castiglione Tinella, dove i contagi sono legati alla casa di riposo (sono 11) e Borgo San Dalmazzo, dove sono 6. I dati sono aggiornati alla data di ieri 21 giugno.

Anche i decessi sono in calo. Nell'ultima settimana ce ne sono stati due. Il totale in provincia è di 393, su un totale a livello regionale di 4.051. I contagi dall'inizio della pandemia sono stati 2.849 su un totale, in Piemonte, di 31.241. L'incremento per la nostra privincia è stato, nell'ultima settimana, di 2/3 unità al giorno.

Il numero dei guariti, nell'ultima settimana, è stato invece decisamente più alto rispetto ai nuovi positivi, toccando quota più 24 lo scorso 19 giugno, il dato migliore dell'ultima settimana.