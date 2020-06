Ad Alba da oggi alcune modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni ad Alba avverranno alcune modifiche alla viabilità. Si comincia da oggi, lunedì 22 giugno. Per lavori di manutenzione sulla rete del gas metano infatti dalle ore 8 alle 18 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in strada Rorine, negli stalli di sosta di fronte al civico 12.

Da giovedì 25 a venerdì 26 giugno dalle ore 8 alle ore 18, è chiusa al traffico veicolare via Roberto Longhi, nel tratto di fronte al n. civico 4/a, per lo smontaggio di una gru.

Per lavori di riparazione sulla rete di riscaldamento, dalle ore 8 di mercoledì 24 giugno alle ore 18 di venerdì 26 giugno 2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Pietro Ferrero, dal n. civico 25 al 27.

Per lavori sulla rete elettrica è istituito il senso unico alternato veicolare regolato da impianto semaforico ed il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Nino Bixio, dal civico 8 al numero 40, a partire da mercoledì 24 giugno 2020 sino al termine dei lavori. E' previsto l’utilizzo dei movieri nelle ore di punta e nel caso di intenso traffico veicolare.