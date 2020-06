Volley A2/F: Gran colpo del Puma! La Lpm Bam Mondovì annuncia l’arrivo del forte libero Giulia De Nardi

Dal “Bisonte di Firenze” al “Puma di Mondovì”! La Lpm Bam Mondovì in questi minuti ha ufficializzato l’acquisto del forte libero Giulia De Nardi. Sarà proprio la ventiseienne ex giocatrice del Bisonte Firenze di A1 a prendere il posto lasciato vuoto dopo l’addio di Silvia Agostino. Un acquisto di indubbio spessore e che conferma la chiara intenzione della società della presidente Alessandra Fissolo di assicurare a coach Davide Delmati un libero di grande qualità.

Dalle informazioni in nostro possesso erano diverse le società interessate alla forte giocatrice di Conegliano. Il Ds Paolo Borello, pertanto, è stato particolarmente abile a muoversi per tempo, battendo così la ferrea concorrenza. L’arrivo della De Nardi non chiude definitivamente il mercato in entrata della Lpm. Nei prossimi giorni, infatti, per completare l’organico arriverà una seconda palleggiatrice e una nuova schiacciatrice. Ecco di seguito il comunicato stampa trasmesso dalla Lpm:

Il nuovo libero della Lpm Bam Mondovì sarà Giulia De Nardi. Nata e cresciuta a Conegliano, la 26enne arriva in terra monregalese dopo una stagione in Serie A1, tra le fila del Bisonte Firenze. In precedenza, la giocatrice ha disputato due campionati con la Libertas Martignacco, prima in B1, con cui ha conquistato la promozione, e poi in A2.

Classe 1994, Giulia è prontissima per la nuova stagione in maglia rossoblu. “Un anno fa, quando ho avuto la proposta di andare in A1 con il Bisonte Firenze, dopo due stagioni fantastiche a Martignacco, non potevo rifiutare: soprattutto a 25 anni è difficile farsi scappare un’occasione del genere. A Firenze abbiamo fatto una buona stagione, purtroppo interrotta presto. Avevamo iniziato molto bene, anche se eravamo una squadra molto giovane. Poi abbiamo avuto un crollo, volevamo riscattarci ma non c’è stato il tempo per farlo. Mi sono trovata molto bene con la società, ho avuto spazio per giocare, anche con squadre forti, come ad esempio Novara. Allenarmi e giocare in Serie A1 mi ha fatto crescere molto. Credo però che la crescita principale si ha quando giochi sempre e caratterialmente preferisco essere protagonista.”

…e con la Lpm Bam Mondovì Giulia De Nardi lo sarà sicuramente! “Quando ho ricevuto la proposta per venire a Mondovì, non ci ho pensato molto. Mi hanno sempre parlato molto bene di questa società, che è sempre stata molto ambiziosa ed è sempre stata al vertice. E’ stata la scelta migliore che potessi fare. Ho avuto occasione di sentire la presidente Alessandra Fissolo e coach Davide Delmati. C’è stato subito un approccio positivo. Mi hanno dato tutti una bella impressione, fin dall’inizio.”

Nuova stagione, nuovi obiettivi: cosa desidera Giulia De Nardi? “Spero di fare bene, sia come singola che come squadra. Speriamo di crescere durante la stagione, arrivando a raggiungere tante soddisfazioni. Ogni anno è a sé e spero che questo possa essere positivo, bello. Penso di poter fare bene, anche vedendo come è stata allestita la squadra e per come si è presentato lo staff.”

La voglia di tornare in campo è tanta e per farlo le atlete hanno dovuto mantenersi in forma “a distanza” . “Dopo lo stop, ho sempre cercato di fare attività, prima con le schede del preparatore del Bisonte e adesso con quelle di Lorenzo Arioli, che mi ha già fornito indicazioni e schede da seguire.” - spiega il nuovo libero della LPM BAM Mondovì.

Tra le tante nuove compagne, Giulia De Nardi ritroverà Beatrice Molinaro, centrale, con cui ha disputato due stagioni. “Ho giocato due anni con Beatrice, con la Libertas Martignacco, prima in B1, quanto abbiamo vinto campionato e anche la Coppa Italia, e poi in A2, quando siamo arrivate in semifinale di Coppa Italia. Speriamo che porti fortuna questo nostro “ricongiungimento””.

Giulia De Nardi è anche dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari. La nuova pumina ha infatti ottenuto la laurea magistrale presso l’Università di Udine nel luglio 2019. “Ho sempre mantenuto le due strade, la pallavolo ed il lavoro, impegnandomi in entrambe. Ho scelto questa facoltà perchè è un ambito interessante, legato alla catena alimentare e a progetti per nuovi alimenti. Sono inoltre riuscita a frequentare i corsi, in presenza, quando giocavo a Martignacco. Adesso sto valutando se tornare sui libri, ma ci penserò in futuro, compatibilmente con gli impegni sportivi.”

Non manca poi un pensiero verso i tanti appassionati rossoblu: “Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, sperando di poterlo fare “di persona”. - conclude Giulia De Nardi - “Mondovì ha un pubblico caloroso e me ne sono già resa conto!”