Volley A2/F - Lpm Bam Mondovì: Giulia De Nardi si presenta: "Mondovì occasione irrinunciabile" (VIDEO)

Dolce, simpatica e grintosa! Giulia De Nardi ha le idee chiare su quello che vuole dentro e fuori dal campo. Il nuovo libero della Lpm Bam Mondovì si è presentata in una intervista video grazie ad un collegamento con Udine. La ventiseienne originaria di Conegliano ha spaziato su diversi argomenti, per terminare con un grande saluto per i tifosi del Puma: "Non vedo loro di conoscervi tutti e di salutarvi di persona"...Ecco l'intervista completa con l'ex giocatrice del Bisonte Firenze, da oggi ufficialmente nuovo "Pumina":