Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì conferma il palleggiatore Mattia Milano

Mattia Milano e Vbc Synergy Mondovì ancora insieme. La società del presidente Giancarlo Augustoni ha ufficializzato la conferma del ventiquattrenne palleggiatore originario di Torino. Milano è reduce da una buona stagione con i Galletti, anche grazie ai sapienti insegnamenti di coach Mario Barbiero. Si completa pertanto il reparto dei palleggiatori, che vede la presenza del cubano Leandro Macias. Un reparto, che con la conferma anche di Mattia Milano si presenta affidabile e di grande qualità. Ecco il comunicato del Vbc:

Dopo i saluti dei giorni scorsi, in casa Vbc Synergy Mondovì è tempo di una riconferma. Alla corte di coach Mario Barbiero rimarrà Mattia Milano, alzatore torinese che ha saputo farsi apprezzare per le doti tecniche e umane nel corso del suo primo anno sotto il Belvedere.

Arrivato in punta di piedi l’estate scorsa, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio, esordendo da titolare a dicembre contro Materdomini. Proprio in quella settimana aveva conosciuto Leandro Macias, il regista con cui si allenerà quest’anno. «Ricordo che mi aveva colpito molto – spiega Milano -, è veramente forte, potrebbe essere l’uomo in più di questa squadra».

Mattia, impegnato nella sessione di esami estiva (studia Economia all’Università di Torino), non nasconde la soddisfazione per la riconferma: «Quando sono arrivato l’anno scorso non mi sarei mai aspettato questo percorso, sono stra felice di rimanere. A livello personale mi impegnerò al 100% per migliorare ancora e magari riuscire a trovare un po’ di spazio come avvenuto nell’ultima stagione. Come squadra, invece, mi auguro di riuscire a riprendere da dove abbiamo finito: speriamo di formare un gruppo unito e affiatato com’era quello di quest’anno, il roster mi sembra molto interessante e competitivo».