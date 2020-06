Alba, alle dirette della Milton gli scrittori Niccolò Targhetta e Luca Quarin

Mercoledì 24 giugno alle ore 18:30 la libreria Milton di Alba organizza sulla sua pagina Facebook un incontro con Niccolò Targhetta, autore del famoso blog “Non è successo niente”, che ci presenterà il suo ultimo libro “Lei”, edito da Becco Giallo e uscito il 18 giugno in libreria.

A un anno di distanza da “Non è successo niente”, Targhetta torna in libreria con un romanzo ironico, che è anche un romanzo di formazione, che racconta come la perdita delle proprie certezze ci renda inevitabilmente tutti più fragili. E di come questo non sia necessariamente un male.

Sabato 27 giugno, alle ore 21, la libreria albese sarà invece in diretta dal cortile interno della libreria con gli amici di Miraggi Edizioni per l’evento Mira-Book, in collaborazione con Book Advisor, per la presentazione dell’ultimo romanzo di Luca Quarin “Di sangue e di ferro”. I partecipanti alle dirette potranno richiedere di ricevere una copia con dedica autografa dell'autore da ritirare direttamente in libreria.