Estate in palestra con Alba Cheer

A partire da lunedì 29 giugno prenderà il via il programma degli allenamenti estivi presso la Palestra Titans.

Le attività saranno suddivise in classi di tumbling e giornate dedicate agli stunt, organizzate per età e livelli e proseguiranno per due mesi, fino al 28 agosto. Sarà possibile aderire ad una o più classi per l'intero periodo, oppure anche a singole sedute; per gli atleti già iscritti alla stagione sportiva 2019/20 l'iscrizione sarà considerata a scalare dal credito residuo per gli allenamenti non svolti durante il lockdown.

Di seguito il programma.

Età 6/9 anni (categorie mini e peewee): tumbling class il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 19:30; stunt class nei giorni 14/07, 28/07, 04/08 e 25/08 dalle 18:00 alle 20:00

Età 10/13 anni (categoria junior): tumbling class il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18:30 alle 20:00; stunt class nei giorni 16/07, 30/07, 06/08 e 27/08 dalle 18:00 alle 20:00

Età 14 anni e oltre (categorie senior): tumbling class il Martedì e Giovedì dalle 19:30 alle 21:00; stunt class nei giorni 08/07, 22/07, 05/08 e 19/08 dalle 20:00 alle 22:00 Tutti gli allenamenti sono open, vi potranno quindi partecipare anche atleti non tesserati per Alba Cheer previa regolare iscrizione alla Palestra.

Le sedute saranno utili per migliorare il proprio livello tecnico oltre che per valutazioni dei coaches in vista della nuova stagione sportiva.

nformazioni e iscrizioni presso la segreteria della Palestra Titans (Corso Asti, 14 - Guarene, fraz. Vaccheria - 0173061788).