Banca di Cherasco, a Roreto e a Bra cassa automatica operativa anche al pomeriggio

Come per molti esercizi commerciali, nei mesi di lockdown, Banca di Cherasco ha ridotto l’orario di sportello di tutte le sue agenzie che, dal mese di giugno, sono tornate ad offrire i propri servizi di operatività di cassa per l’intera mattinata, dalle ore 8.30 alle ore 13.15.

La Banca ha scelto di non fermarsi qui e di dare la possibilità ai clienti di Roreto di Cherasco e dell'agenzia 3 di Bra di utilizzare la cassa automatica anche al pomeriggio, dal 1° luglio.

Già da qualche anno la filiale di Bra in Piazza Carlo Alberto permette ai clienti di operare in completa autonomia, tramite uno sportello automatico intelligente e, da qualche mese, anche a Roreto di Cherasco è stata installata la cosiddetta cassa automatica.

Grazie a questo strumento innovativo è possibile effettuare prelievi, versamenti contanti e assegni, pagamenti di F24, bollettini RAV e MAV, bonifici e interrogazioni; inoltre la cassa automatica permette di prelevare una somma maggiore di denaro, rispetto allo sportello ATM convenzionale. Famiglie e aziende clienti potranno quindi avvalersi di questa tecnologia anche al pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso le agenzie di Roreto e Bra: un orario in cui, attualmente, non è permesso l’accesso in Banca per le operazioni ordinarie di sportello.

“Abbiamo scelto di aprire le porte di due delle nostre filiali più importanti anche al pomeriggio, grazie alla cassa automatica” spiega il Responsabile dell’Area Commerciale, Danilo Rivoira. “In questo modo potremmo continuare a gestire la consulenza su appuntamento e, nello stesso tempo, offrire ai clienti i servizi di pagamento e prelievo essenziali. Siamo certi che questa estensione di orario sarà gradita a coloro che utilizzano già la cassa automatica e anche a chi non ha ancora avuto modo di provarla”.