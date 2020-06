A Verzuolo si torna a parlare di Burgo: in piazza Martiri un mezzo per rilevare i cattivi odori

L’assessore Mattia Quaglia ha convocato per oggi pomeriggio (martedì 23 giugno) la Consulta Ambiente comunale per confrontarsi sulla questione Burgo.

Prima comunicazione dell’assessore riguarderà l’aver ottenuto dal dipartimento di Cuneo dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) il posizionamento in piazza Martiri di un mezzo mobile per la rilevazione della qualità dell’aria: uno strumento aggiuntivo rileva, invece, l’intensità dell’odore.