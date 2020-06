Cinema all’aperto, musica, gusto, mercantico-aperitivo, feste di piazza: parte Saluzzo Estate post Covid, diversa ma sempre ricca di eventi

Sarà un poco diversa in questo 2020, ma sarà sempre Saluzzo Estate.

Comune e Fondazione Bertoni annunciano così la 15° edizione, che si apre con fitto calendario in spazi che tengono conto delle norme di sicurezza anticontagio: Cinema all’aperto, un curioso MercAntico sotto l’Ala, ad orario aperitivo/serale, un grande cortile come spazio -spettacolo per fare alcuni grandi eventi e ospitare Associazioni e Compagnie del territorio che vorranno recuperare i momenti di animazione e socialità, che sono stati congelati per alcuni mesi.

Ancora, aperitivi con prodotti di territorio, assaggi d’arte e passeggiate per Saluzzo sotto le stelle, laboratori per bambini.

Ecco le prime date da mettere in calendario. Confermato per i mercoledì sera dell’estate il Cinema all’aperto itinerante (e non!) della Fondazione Bertoni. Sei le tappe cinematografiche + una teatrale.

Una speciale serata d’avvio, nel grande cortile della Ex Caserma Musso, mercoledì 1 luglio per prendere confidenza con le nuove misure Covid - 19. Meno sedie, più distanziate, moduli di autocertificazione e termometro all’ingresso.

Quindi il cinema a borgo Maria Ausiliatrice, e poi il 15 luglio a Cervignasco per il cinema in abbinamento a pic-nic. Si prosegue con Castellar e ritornando in Ex Caserma Musso, si troverà persino il teatro per i più piccoli.

Ogni proiezione avrà inizio alle 21.15 circa e in caso di pioggia verrà annullata. Tutte saranno a prenotazione obbligatoria, non si potrà accedere se non ci si sarà registrati. Tutte le info sul sito della Fab (www.fondazionebertoni.it) dove si potrà accedere alle prenotazioni ( in caso di mancata possibilità telefonare agli uffici della Fondazione).

I MercAntichi? Tornano ad animare Saluzzo con una novità. Il primo sarà in versione al chiuso, sotto l’Ala di ferro di piazza Cavour, un sabato pomeriggio d’estate, il 4 luglio, a base di musica e letteratura. Un insolito aperitivo/dopocena.

Omaggio a LUIS SEPULVEDA ( Giovedì 9 luglio alle 21.30, ex Caserma Mario Musso - Arena Fab ) A pochi mesi dalla morte del grande scrittore cileno, due serate per grandi e piccoli. Ratatoj, in collaborazione con Occit’amo Festival, porta a Saluzzo Ginevra Di Marco con Lucho e noi. Quindi toccherà ad Assemblea Teatro far sognare i più piccoli con La Gabbianella e il gatto.

E per i giovani ? Sabato 18 luglio a partire dalle 18.30 l’associazione Aritmia propone un Music contest rivolto ai gruppi musicali locali under 35. “Ma non finisce qui – commentano gli organizzatori - Dateci tempo, un’altra serata “speciale” non dovrebbe mancare ma non è semplice da organizzare. Al momento la nostra idea non può andare in scena. Aspettiamo insieme i prossimi DPCM. Ci stiamo muovendo anche in questo senso".

Non mancheranno le sorprese targate Occit’amo e Suoni dal Monviso, o ancora Ratatoj. I due Festival di territorio saranno ancora una volta presenti! Il primo evento, in collaborazione con Festival Bogate dal vivo porta a Saluzzo Andrea Scanzi. E pensare che c’era Giorgio Gaber. Ratatoj porterà una serata di divertente poesia con Guido Catalano. .

Poi, come sempre, la movida a Saluzzo, il passeggio, i dehors e l’aria calda delle lunghe serate d’estate.

In allegato il programma.