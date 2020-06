Confcommercio Cuneo, nuovo incontro online: al centro, le opportunità del digitale

Registrarsi è semplicissimo, basta seguire questo link e compilare il form. L'utente riceverà un SMS con le istruzioni per accedere alla conference room tramite un link diretto a Zoom. Confcommercio Cuneo è vicina agli associati per comprender e le novità tecnologiche e trasformarle in opportunità di crescita.

“Il lockdown – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio - Imprese per l’Italia-di Cuneo – ha trasformato la tematica digitale in elemento essenziale per la crescita delle aziende, con la comunicazione via web, il mantenimento dei contatti tra le persone e le aziende, le video conferenze, l’aver potuto continuare a lavorare confrontandosi, e fare squadra”.