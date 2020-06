Cuneo, i mercati proseguono il ritorno alla normalità: Comune e ambulanti pensano alla nuova organizzazione

È stata firmata nella giornata di ieri dal sindaco di Cuneo Federico Borgna una nuova ordinanza (324 del 22/06/2020) che regola il commercio sulle aree pubbliche, in attuazione del DPCM 11/06/2020 e DPGR N.68 del 13/06/2020 e che va a sostituire la precedente ordinanza n. 270 del 25/05/2020.

Tale provvedimento si è reso necessario per l’entrata in vigore di nuove disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in seguito a ulteriori concertazioni avvenute in questi ultimi giorni tra il Comune e le rappresentanze delle categorie interessate, con le quali sono state analizzate soluzioni organizzative tendenti a un progressivo ritorno degli ambulanti e dei venditori occasionali (hobbisti) nelle aree usualmente individuate e utilizzate per lo svolgimento della propria attività.

Le disposizioni dell'ordinanza hanno validità da oggi (23 giugno) e sono efficaci fino a successivo provvedimento di revoca.

- L'ORDINANZA

L'ordinanza in questione autorizza, prima di tutto, "la continuazione del commercio su area pubblica, anche nella componente non alimentare" per le aree mercatali di piazza Galimberti/via Roma (martedì), piazza Seminario (martedì e venerdì), piazza Virginio (martedì e venerdì), piazza Biancani "MerCu" (mercoledì pomeriggio), piazza Europa "Trovarobe" (ultimo sabato del mese), piazza della Costituzione "Campagna Amica" (sabato mattina), quartiere Donatello (martedì e venerdì), frazione Madonna dell'Olmo (sabato mattina), San Pio - Cerialdo (sabato mattina).

Inoltre, si ordina che i posteggi del settore non alimentare presenti in piazza Seminario, in occasione del giorno di mercato del venerdì, siano in via provvisoria "riposizionati sul sedime di piazza Galimberti, con riassegnazione provvisoria dei posti a carico dei rappresentanti della categoria degli esercenti l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica", e che - diversamente da quanto stabilito nella precedente ordinanza - i banchi di solito presenti sotto i portici di piazza Galimberti nella giornata del martedì "possano nuovamente trovare ubicazione sotto il medesimo porticato" mettendo a disposizione "adeguato e congruo numero di personale volontario in grado di monitorare gli accessi". Lo stesso anche per il "Trovarobe", che potrà tornare a svolgersi in piazza Europa con le stesse specifiche.

Per le aree di mercato del martedì di piazza Europa e piazza Seminario, nell'ordinanza si trovano poi indicazioni più precise.

"E' prevista la delimitazione dell’area rialzata di piazza Galimberti occupata dai banchi di vendita con il posizionamento di transenne, nastri bianchi e rossi e, dopo l’allestimento dei banchi, saranno consentiti due soli punti di ingresso e di uscita pedonale, al fine di monitorare la situazione e prevedere limitazioni all’accesso della clientela qualora si rilevasse un eccessivo addensamento sull’area mercatale - si legge nel testo - . I punti di ingresso e uscita saranno posizionati in testata alla piazza sia sul lato prospiciente corso Nizza, sia su quello prospiciente via Roma e solo in corrispondenza di specifiche corsie a senso unico di percorrenza, al fine di garantire un flusso ordinato e controllato all’interno del mercato stesso. Nell’area di mercato entro piazza Galimberti le corsie a doppio senso di marcia non dovranno avere larghezza inferiore a 4,10 metri tra banchi affacciati, quelle a senso unico non inferiore a 3 metri. Verranno predisposti varchi agli accessi su via Pascal e via Bonelli (angolo piazza Galimberti), via Seminario (angolo via Amedeo Rossi), via Carlo Pascal (angolo via Cesare Battisti). Lungo via Roma saranno interdetti gli accessi pedonali all’area mercatale dalle vie Vicolo Cattedrale, via Peveragno, via Cacciatori delle Alpi, vicolo Quattro Martiri, via Fratelli Vaschetto, via Armando Diaz. La corsia centrale dovrà essere sgombra da impedimenti e misurare una larghezza non inferiore a 5 metri tra banchi prospicenti. Rispetto alla situazione ordinaria, gli operatori dovranno adoperarsi ove possibile al fine di realizzare l’accorpamento dei banchi dello stesso proprietario".

E ancora: "I posteggi del settore non alimentare presenti in piazza Seminario nella giornata di mercato del martedì, qualora si verifichino situazioni in contrasto con il DPCM 11 giugno 2020 e con la DPGR n.68 del 13 giugno 2020, dovranno essere riposizionati nei posteggi vacanti e, in subordine, in fondo a via Roma in direzione di palazzo San Giovanni, con riassegnazione provvisoria dei posti a carico dei rappresentanti della categoria degli esercenti l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, così come concordato con gli stessi".

Per le aree di mercato del quartiere Donatello (martedì e venerdì), frazione Madonna dell'Olmo (sabato mattina), San Pio-Cerialdo (sabato mattina), piazza Virginio (martedì e venerdì), piazza della Costituzione "Campagna Amica" (sabato mattina) e piazza Biancani "MerCu" (mercoledì pomeriggio), invece, "non sono previsti contingentamenti" essendo ritenuto sufficiente quello "della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell’azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta), effettuando la segnatura a terra degli spazi e predisponendo, con onere a carico degli operatori, un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus COVID-19 e, all’occorrenza, si attivi per disciplinare l’afflusso dei clienti in prossimità degli accessi al mercato".

- GLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI

Per tutti i mercati viene inoltre indicata come a carico degli operatori la responsabilità dell'osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



Gli operatori dovranno quindi "procedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita, utilizzare le mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani per ogni banco, garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, obbligare quest’ultimo alla disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce (o mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente)".

In caso di vendita di beni usati, l'operatore dovrà procedere alla pulizia e alla disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. Infine, sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti nelle aree mercatali e nei luoghi di attesa per l’accesso alle stesse.